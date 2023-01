Beunardeau: «Estamos determinados em dar a volta à situação»

Sem vencer há sete encontros e com seis derrotas nos últimos seis jogos, o Leixões pretende arrancar a 2ª volta da Liga Sabseg com um triunfo na receção ao Penafiel, este domingo. No lançamento dessa partida, o guardião Beunardeau foi o porta-voz da ambição do plantel."Vamos iniciar a segunda volta do campeonato com o mesmo pensamento do primeiro jogo. O de vencer sempre o próximo. É com esse objetivo que vamos encarar a receção ao FC Penafiel. Com a presença e apoio dos nossos adeptos, tudo faremos para voltar às vitórias", disse o guarda-redes francês, aos meios do clube, manifestando a vontade de colocar um ponto final no ciclo negativo."Vamos defrontar um adversário com qualidade e que nos irá dificultar muito a nossa missão. No entanto, já demonstrámos que temos qualidade para discutir o resultado seja contra quem for. Estamos determinados em dar a volta à situação e vamos lutar no limite das nossas forças para vencer o jogo deste domingo", concluiu.O Leixões defronta o Penafiel no domingo, pelas 18 horas.