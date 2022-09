Beunardeau foi o melhor guarda-redes da Liga Sabseg em agosto

A Liga Portugal informou esta quarta-feira que Beunardeau, guardião gaulês do Leixões, venceu o prémio de melhor guarda-redes do mês de agosto na Liga Sabseg, somando 37,04 por cento das preferências dos treinadores da competição.Nos quatro encontros que disputou no mês passado, o guarda-redes, de 28 anos, sofreu um único golo, frente ao Feirense, de penálti, num jogo em que acabou por segurar o empate, a uma bola, travando um outro penálti já nos descontos.Beunardeau ficou à frente de Pedro Trigueira, do Vilafranquense, que teve 14,81 por cento dos votos, e de Kewin Silva, do Moreirense, que recolheu 10,49 por cento das preferências.