Bicicleta e 'ping pong' distraem Miguel Oliveira

A bicicleta e o 'ping pong', isto é, o ciclismo e o ténis de mesa, são distrações para Miguel Oliveira, guarda-redes do Leixões, durante o período de confinamento. Para além de se exercitar nas modalidades, também investe tempo nas séries favoritas como 'Westworld I See' ou a jogar 'Call of Duty'.





Estes gostos pessoais do guardião foram revelados pela SAD leixonense nas redes sociais. Miguel Oliveira está emprestado aos matosinhenses pelo V.Guimarães.