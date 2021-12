Bilhetes para a receção ao Sp. Covilhã já estão disponíveis

O Leixões já informou os sócios do clube que estão disponíveis os bilhetes para o próximo jogo em casa, frente ao Sp. Covilhã. No comunicado, a formação leixonense refere que "cada sócio, com as quotas em dia, poderá levantar gratuitamente três bilhetes".Seguindo igualmente as normas da DGS e com a limitação de lugares, os associados apenas terão de apresentar Certificado de Vacinação ou um teste de despistagem à Covid-19 (PCR ou antigénio). As crianças até aos 12 anos estão dispensadas de se submeterem ao teste.O encontro com o Sp. Covilhã, 16.º classificado da Liga Sabseg, tem data marcada para o próximo sábado, pelas 15h30.