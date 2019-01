BMG pode entrar na SAD leixonense

Os brasileiros do Banco BMG estão perto de ser os parceiros que o Leixões procura no sentido de dar um novo impulso à sua SAD através da entrada de um investidor forte. O processo está a ser conduzido pelo advogado Bruno Macedo, um elemento com contactos e ação no mundo futebolístico depois da sua passagem pela estrutura jurídica do Sp. Braga, sendo ainda filho do conhecido causídico Vespasiano Macedo.A possibilidade agrada a Paulo Lopo, que sempre teve a ambição de criar condições para que o Leixões possa aspirar a uma subida à 1ª Liga. O Banco BMG, recorde-se, financiou o Museu do FC Porto através de uma parceria que associou o seu nome a esse espaço de referência da realidade azul e branca. Têm surgido várias possibilidades de entrada no capital de outras SAD nacionais, mas ainda sem concretização.O Leixões, que na terça-feira recebe o FC Porto para a Taça de Portugal, tem a sua sociedade na posse da empresa Play Fair, de Paulo Lopo, que detém 56,33% das ações. O clube mantém 40%, Sílvia Carvalho 3,2% e a Câmara de Matosinhos 0,4%.