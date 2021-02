Brendon e Christophe são baixas para a receção do Leixões ao Estoril

José Mota orientou, nesta terça-feira, o regresso aos trabalhos do Leixões para preparar a receção, do próximo domingo de manhã, ao Estoril. O central Brendon e o médio-defensivo Christophe, por terem ambos visto o quinto cartão amarelo, são baixas para a partida com os canarinhos.





Noutro plano, o ponta-de-lança Papalele está em grande. Depois de se ter estreado pela equipa principal no jogo do último domingo em Mafra, o internacional cabo-verdiano bisou na vitória, por 2-1, dos sub-23 diante do Marítimo, a contar para a Liga Revelação.