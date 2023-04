Brunão e o confronto com o Tondela: «Vamos com o único objetivo de vencer»

Na antevisão do jogo do Leixões frente ao Tondela, o defesa Brunão pediu concentração máxima e apelou à capacidade de luta da equipa para conquistar os três pontos no próximo encontro."Vamos a Tondela com o único objetivo de vencer. É um adversário que, tal como nós, gosta de jogar bom futebol e acredito que vamos estar preparados para corresponder às expectativas para trazer um bom resultado para Matosinhos. Temos de estar muito concentrados e em alerta do primeiro ao último segundo do jogo", referiu o defesa, de 26 anos, ao meios do clube, antes de acrescentar: "Esta equipa já demonstrou que se bate de igual contra qualquer adversário e, por isso, só pensamos em conquistar pontos para subir na classificação."Após a derrota na jornada anterior, diante do Ac. Viseu, o central brasileiro sublinhou a importância dos adeptos na missão de regressar aos bons resultados: "Contamos com o apoio dos nossos adeptos para, todos juntos, voltarmos às vitórias."O jogo da 27.ª jornada da Liga Sabseg entre o Tondela e o Leixões está marcado para este sábado, às 14h00, no Estádio João Cardoso.Autor: