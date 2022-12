Brunão reencontra Arouca: «Assim que o jogo começar só pensarei em ajudar o Leixões»

O duelo de domingo, frente ao Arouca, para a Allianz Cup, será um jogo de reencontros para Brunão, central do Leixões que representou a turma da Serra da Freita nas duas épocas anteriores. Apesar disso, quando a bola começar, isso vai passar para segundo plano e foco estará na vitória."Vai ser bom reencontrar amigos, mas assim que o jogo começar só pensarei em ajudar o Leixões a conseguir mais uma vitória. Estamos bem posicionados para garantir o apuramento para a fase seguinte, mas ainda não ganhamos nada. Temos de fazer um grande jogo para conquistar um bom resultado", disse o defesa brasileiro, aos meios do clube.Com duas vitórias nos dois primeiros jogos do grupo, o Leixões está bem encaminhado para chegar à próxima fase, embora Brunão reconheça a dificuldade do próximo encontro. "O Arouca é uma equipa de 1.ª Liga, repleta de bons jogadores, e vamos ter pela frente um jogo muito complicado e com momentos difíceis. No entanto, já demonstramos que temos potencial para nos batermos com equipas de escalão superior. Se formos iguais a nós próprios, concentrados e determinados em todos os momentos do jogo, temos todas as condições para conseguir os nossos objetivos", terminou.O Leixões visita o Arouca este domingo, pelas 17 horas.