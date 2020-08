Bruno Fernandes solidário: enviou camisola a filho de jogador do Leixões que está doente

Bruno Fernandes deu mais uma prova da sua veia solidária. Desta vez enviou uma camisola autografada para Matosinhos, concretamente para o filho do jogador João Pedro, que está doente. Numa publicação divugada nas redes sociais, o Leixões não só agradeceu a Bruno Fernandes, como também enalteceu a postura de João Pedro. É que, apesar da situação difícil, o jogador mantém-se junto da equipa, no estágio em Fornos de Algodres.





"Há heróis que não precisam de capas. A passar um momento muito delicado, o João Pedro tem revelado um profissionalismo extremo, a exemplo do que sempre nos habituou, e trabalhado nos limites. Hoje, voltou a merecer os aplausos de todo o grupo de trabalho, que estagia em Fornos de Algodres, e recebeu, para o filho, Francisco Silva, uma prenda do Bruno Fernandes, que enviou uma mensagem de ânimo e uma camisola autografada. Também ele, o internacional português do Manchester United, demonstrou ser um craque fora de campo. Obrigado, Bruno Fernandes. Força, João Pedro. Mais que nunca, a família leixonense está contigo", refere a publicação do Leixões.