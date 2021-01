Bruno Monteiro: «Estamos a trabalhar para conseguir a terceira vitória consecutiva»

A viver uma fase de estabilidade em termos de resultados, o Leixões prepara-se agora para receber o Vilafranquense, em jogo em atraso da 12ª jornada. Na antevisão da partida, Bruno Monteiro sublinhou a vontade dos matosinhenses em prolongar o bom momento que vivem.





"Vimos de duas vitórias importantes e estamos a trabalhar arduamente para conseguir a terceira. O adversário não é fácil, mas acreditamos que podemos dar continuidade ao bom trabalho. Na 2ª Liga todos os jogos são difíceis. A nossa equipa está focada, estamos a assimilar bem as ideias do míster e queremos continuar a dar uma boa resposta. Acredito que temos coisas boas para fazer neste campeonato", explicou o médio.A partida está agendada para as 18 horas desta quinta-feira.