Na antecâmara do duelo frente ao Torreense, Nemanja Calasan, defesa-central da equipa do Leixões, sublinhou a confiança da equipa em conseguir o terceiro triunfo seguido na Liga Sabseg, reconhecendo a qualidade do adversário."Só pensamos em dar sequência às duas vitórias consecutivas. Sabemos do valor do Torreense, mas já demonstramos o nosso potencial e temos todas as condições para regressar a Matosinhos com os três pontos", referiu o sérvio, em declarações aos meios do clube.Além disso, o defesa reforçou ainda o deseja da equipa em apresentar um futebol ofensivo e que seja atraente para todos os sócios e simpatizantes leixonenses. "São duas equipas que gostam de praticar futebol de ataque e proporcionar bons espetáculos. É com esse objetivo que vamos entrar em campo e, claro está, tudo fazer para dar mais uma alegria aos nossos adeptos", acrescentou.O jogo entre Torreense e Leixões está agendado para este sábado, às 14h, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.Autor: