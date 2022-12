Calasan e o regresso da 2.ª Liga: «O interregno não nos afetou em nada»

Na antecâmara do regresso do Leixões à 2.ª Liga, com um duelo contra o B SAD, o central Calasan sublinhou a confiança da equipa após uma boa campanha na Allianz Cup, considerando que a pausa no campeonato não prejudicou a a turma de Matosinhos."O interregno no campeonato não nos afetou em nada. Fizemos uma boa prestação na Taça da Liga, em que estivemos muito perto de passar a fase de grupos, e demonstrámos que temos argumentos para vencer qualquer adversário. Entramos em campo sempre com os três pontos no pensamento e é dessa forma que encaramos o jogo com o B SAD", afirmou o sérvio, ao meios do clube.Em relação à partida de quinta-feira, o defesa alerta para a qualidade do adversário. "Estamos preparados e motivados para fazer um bom jogo frente ao B SAD e conquistar os três pontos. Sabemos que o adversário tem muita qualidade, bem mais do que a classificação o demonstra, mas nós também a temos e confiamos muito na nossa equipa", referiu.O Leixões visita o B SAD na quinta-feira, pelas 17 horas.