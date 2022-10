Calasan: «Estamos mais fortes e queremos demonstrar isso contra o FC Porto B»

Depois de uma vitória convincente na Taça de Portugal, frente ao Vasco da Gama Vidigueira, o Leixões volta ao campeonato para defrontar o FC Porto B, este sábado, com o objetivo de regressar às vitórias na prova, tal como sublinhou o central Calasan."Estamos confiantes e no caminho certo para regressar às vitórias no campeonato, depois de termos realizado uma boa exibição na Taça de Portugal. É um jogo difícil, contra um adversário com muita qualidade, mas estamos a trabalhar bem e, com o apoio dos nossos adeptos, só pensamos em conquistar os três pontos", disse o defesa sérvio, em declarações aos meios do clube, considerando que a equipa está mais forte: "A paragem no campeonato foi boa. Deu para corrigir alguns erros e, com muito trabalho, temos evoluído em todos os sentidos. Sentimos que estamos mais fortes e queremos demonstrar isso já no próximo jogo, com o FC Porto B."O Leixões recebe o FC Porto B, no Estádio do Mar, este sábado, pelas 11 horas.