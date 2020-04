'Call of Duty' e 'NBA 2k20' nas escolhas de Joca

O médio Joca foi o mais recente jogador do plantel do Leixões a responder às perguntas do "Em casa com...", rubrica criada pelo Leixões durante o período de isolamento social.





O jogador de 24 anos revelou que tem aproveitado esta situação para conviver com a famlília. Para além disso, mostrou-se fã da série 'Californication' e dos jogos 'Call of Duty' e 'NBA 2k20'.Cedido pelo Rio Ave ao Leixões, Joca soma nove partidas na presente temporada: seis pelos vila-condenses (três nos sub-23 e três na equipa principal) e três nos matosinhenses.