Camisolas dos jogadores do Leixões vão a leilão por causa solidária

O Leixões aproveitou o jogo deste domingo frente ao FC Porto B para realizar uma campanha solidária. Nesse sentido, os nomes dos jogadores foram escritos pelas crianças do Kastelo - Associação No Meio do Nada, instituição situada em São Mamede de Infesta, que apoia jovens com patologia crónica.





As camisolas de todos os jogadores do plantel, mesmo daqueles que não foram utilizados, bem como uma do treinador Carlos Pinto, estarão à venda na secretaria da SAD. As referidas camisolas terão o custo de 40 euros, sendo que a totalidade da receita reverterá a favor da associação.No plano desportivo, o Leixões venceu o FC Porto B por 3-1.