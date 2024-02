Carlos Fangueiro e a receção ao P. Ferreira: «Estamos desejosos de oferecer uma vitória aos nossos adeptos»

Depois do empate contra o Benfica B, que deu ao Leixões o seu primeiro ponto sob o comando técnico de Carlos Fangueiro, o emblema de Matosinhos regressa, esta sexta-feira, ao Estádio do Mar para receber o P. Ferreira. No lançamento da partida, o treinador não escondeu a ânsia por jogar finalmente diante dos seus adeptos."Estamos com muita vontade de voltar a jogar no Mar e desejosos de oferecer uma vitória aos nossos adeptos. Queremos, verdadeiramente, que esta seja a nossa fortaleza e que, aqui, demonstremos a nossa verdadeira força. Todos juntos, unidos e solidários em prol do Leixões", disse o treinador, que vai orientar pela primeira vez os bebés do Mar no seu estádio, aos meios do clube.Reforçando que o resultado poderia ter sido melhor contra as águias, Carlos Fangueiro deu o mote para o duelo com os castores: "Queremos dar sequência às coisas boas que fizemos e melhorar alguns pormenores, para sermos mais fortes. Só jogando ao nosso melhor nível, como uma verdadeira equipa que somos, conseguiremos ultrapassar um adversário com qualidade, como é o Paços de Ferreira."O Leixões recebe o P. Ferreira esta sexta-feira, pelas 18 horas.