Carlos Fangueiro e o regresso ao Leixões: «É o dia mais feliz da minha vida»

Oficializado esta tarde como novo treinador do Leixões, substituindo Pedro Ribeiro no cargo, Carlos Fangueiro não escondeu a emoção e a felicidade por voltar ao clube da sua coração, ainda que tenha reconhecido a dificuldade do desafio que terá pela frente, tendo em conta a atual situação do clube na tabela."É o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida alguma. Regressar à minha terra, ao clube que me formou e me lançou, é um orgulho e um amor tremendo. Sei da dificuldade. Quem gosta de mim, alertou-me que a situação não era a melhor para eu entrar, mas para quem é do clube e quem o ama não há momentos bons ou menos bons. Este era o momento, foi o escolhido e todos juntos temos a missão de construir algo para ultrapassar esta fase menos boa", começou por dizer o técnico, em declarações aos meios do emblema de Matosinhos, sublinhando a importância dos adeptos para o sucesso da equipa."Estou muito feliz, porque tive centenas de mensagens nas redes sociais, de pessoas que conheço e que infelizmente deixaram de vir ao estádio ver futebol, a dizer que vão voltar e isso enche-me de orgulho. Sou daqui, sei da mística que foi criada, que está estabelecida e que é preciso passar para os outros. Tenho uma quota parte da responsabilidade para continuar a passar isso mesmo, essa exigência, mas sem o apoio da cidade e dos adeptos do Leixões torna-se mais difícil. Com a massa adepta a apoiar a equipa, com uma positividade muito grande, todos juntos, tenho a certeza absoluta que vamos atingir os objetivos", frisou, antes de acrescentar: "O que pretendo e que peço é que este seja um momento de união, em que temos de estar coesos e continuar a apoiar mesmo num ou outro período menos bom. Não vejo outra forma de ultrapassar esta situação, porque a 2.ª Liga é muito competitiva."Depois de orientar o treino desta tarde, Carlos Fangueiro mostrou-se satisfeito com o grupo de trabalho. "A primeira impressão é muito boa. Eu conheço a equipa. Estava no Luxemburgo, mas via os jogos todos na televisão. Tive a felicidade e o prazer de ver ao vivo o jogo contra o Ac. Viseu, onde foi notório que a vida de treinador é ingrata, porque o Leixões nesse jogo foi melhor e, por falta de foco num momento, acabámos por sofrer um golo. É a ingratidão do futebol, mas também é isso que apimenta a vida desportiva e a torna apaixonante, às vezes com bons momentos e outros menos bons. Estou muito contente com a equipa, existe compromisso, os jogadores querem trabalhar e querem ganhar jogos", salientou.Carlos Fangueiro vai estrear-se no comando técnico do Leixões no domingo, na visita ao Santa Clara.