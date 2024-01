Carlos Fangueiro vai estrear-se pelo Leixões: «Tudo farei para corresponder às expectativas»

Carlos Fangueiro vai fazer a derradeira estreia no banco do Leixões diante do Santa Clara e, na antevisão ao encontro deste domingo, demonstrou a satisfação por ocupar aquela que considera ser a sua cadeira de sonho."[Estou] Muito feliz pelo momento que estou a viver. É um orgulho e uma honra enorme fazer a minha estreia como treinador em Portugal pelo meu clube de coração, representando a cidade que me viu nascer e as minhas gentes. Não podia estar mais realizado. Espero e tudo farei para corresponder às expetativas", observou o técnico, de 47 anos, que espera dar um novo fôlego ao Leixões com um bom resultado: "Estamos num momento em que temos de ganhar e ir somando pontos, seja com muita ou pouca qualidade. Se não for na qualidade, terá de ser na raça, vontade, sacrifício e união".A forma dos açorianos não passou ao lado das palavras de Carlos Fangueiro, que reforçou a seriedade necessária para enfrentar o líder da Liga SABSEG, assim como as propriedades necessárias para os Bebés do Mar conseguirem um bom resultado nesta visita a São Miguel."Vamos defrontar o líder do campeonato, um adversário muito bem organizado defensivamente e rápido no contra-ataque. É uma equipa matreira. No entanto, penso que temos forma de aproveitar as poucas coisas em que o Santa Clara não é tão forte", concluiu o novo treinador.O Leixões vai defrontar o Santa Clara para a 19.ª jornada da 2.ª Liga, pelas 14h00 deste domingo.