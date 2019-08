Carlos Pinto: «Não podemos viver de vitórias morais, mas fiquei satisfeito»

Apesar da derrota diante do Marítimo, por 2-1, que ditou a eliminação da Taça da Liga, Carlos Pinto teceu rasgados elogios à exibição protagonizada pela formação do Mar."Fiquei muito satisfeito com o prestação dos meus jogadores. Disse-lhes ao intervalo que se fosse adepto, levantava-me e aplaudia. Tivemos um Leixões de grande qualidade, mas o futebol também é isto. Mas fiquei muito orgulhoso. Não podemos viver de vitórias morais, mas fiquei efetivamente muito satisfeito com a exibição", referiu, em conferência de imprensa.Numa altura em que o Leixões vencia por 1-0, Braga desperdiçou um penálti e, no minuto seguinte, o Marítimo igualou o marcador, acabando por conseguir em cima do intervalo o golo da reviravolta. Questionado sobre se esse momento foi o ponto de viragem no encontro, o técnico reconheceu que sim, mas deixou uma garantia."É óbvio que se marcassemos o penálti, ficaríamos mais confortáveis. O Marítimo teria de correr atrás do resultado, mas isso não aconteceu. Mas só falha quem marca é, se no próximo jogo tivermos um penalti, será o Braga a marcar novamente".