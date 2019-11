Carlos Pinto promete um Leixões "confiante, comprometido e ambicioso"

O Leixões joga, esta tarde, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estoril, em jogo da Segunda Liga, e Carlos Pinto puxa pelas virtudes da sua equipa."Vai ser um bom jogo, entre duas equipas de qualidade e que gostam de jogar um futebol de ataque. Vamos ter um Leixões dentro da normalidade. Confiante, comprometido e ambicioso para conquistar os três pontos", afirmou o treinador do Leixões, em declarações aos meios de comunicação da SAD matosinhense.Em caso de vitória, os bebés do Mar sabem que subirão, no mínimo, ao 3° lugar, mas o treinador dos nortenhos vinca aquilo que são as qualidades dos canarinhos. "Vamos defrontar um adversário que, neste momento, é das melhores equipas do campeonato. Pela qualidade do plantel e futebol que tem vindo a apresentar", analisou.Por último, Carlos Pinto deixa uma palavra aos adeptos: "Apesar da distância, sabemos que vamos ter um forte apoio dos nossos adeptos. Contamos com eles para nos ajudarem a vencer."Pedro Pinto e Rui Silva, castigados, falham a partida, e devem ser rendidos por Pedro Monteiro e Pedrinho, respetivamente.