Carlos Pinto quer Leixões a lutar pela subida em 2019/20 e estádio sempre cheio

O novo treinador do Leixões, Carlos Pinto, assumiu esta segunda-feira o compromisso de lutar pela subida à Liga NOS em 2019/20, alertando ainda para a necessidade de atingir a média de quatro mil espetadores por jogo.No dia em que foi apresentado como treinador da equipa de Matosinhos, o sucessor de Jorge Casquilha prometeu "trabalhar para o objetivo de subida à I Liga" numa época em que, salientou, "haverá sete ou oito equipas a lutar" para o conseguir.Depois de nas últimas duas temporadas ter conseguido a ascensão do Santa Clara (2017/18) e do Famalicão (2018/19), Carlos Pinto procura nova subida ao escalão principal, tendo como adjuntos Bruno China, Pedro Machado e Manuel Conde, este com o treinador de guarda-redes.Elencando como razões para assumir o convite a "grandeza do clube, o projeto de subida e a vontade do presidente da SAD", Carlos Pinto confirmou que era pretendido "por cinco clubes", ao mesmo tempo que manifestou a "confiança" em conseguir pelo terceiro ano consecutivo a subida à Liga.Sem adiantar informações sobre a constituição do futuro plantel do Leixões, o treinador deixou, contudo, pistas sobre o que pretende que venha a acontecer durante 2019/20 no Estádio do Mar."O Estádio do Mar terá de ser uma fortaleza na próxima época", disse Carlos Pinto empenhado em aumentar a "média de 900 adeptos por jogo" nos jogos em casa do Leixões, passando a ter assistências de "três ou quatro mil adeptos".Carlos Pinto foi anunciado na sexta-feira como treinador do Leixões, tendo rubricado um contrato válido por uma temporada.