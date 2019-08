Carlos Pinto suspenso por 10 dias

Carlos Pinto foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com dez dias de suspensão e uma multa de 893 euros, ficando de fora do banco no jogo com a Académica, este domingo.





O técnico foi expulso no jogo com o Marítimo, referente à 2.ª fase da Taça da Liga, por "ameaçadas contra a equipa de arbitragem" e por ter " proferido as seguintes palavras: 'Oh Rui, cinco minutos? Vai para o c****** ', declaração que o próprio assumiu na conferência de imprensa pós-jogo e que o comunicado do CD confirmou.No entanto, e de acordo com o relatório de Artur Soares Dias, Carlos Pinto foi mais longe. "Após a exibição do CV ao treinador, este dirigiu-se ao árbitro encostando-lhe a cabeça e com um tom ameaçador referiu: 'És uma vergonha, não vales m**** nenhuma'. De seguida, já no túnel, com gestos ofensivos, apontou na direção do exterior do estádio, dizendo 'espero por ti lá fora'", pode ainda ler-se.