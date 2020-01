Carlos Pinto: «Trabalhar sempre nos limites»

Numa série de cinco jogos sem vencer no campeonato (três empates e duas derrotas), o Leixões busca retomar o caminho das vitórias no campo de um rival direto na luta pela subida. Este sábado, o conjunto de Carlos Pinto viaja até Chaves e o técnico fala no "caminho" de superação necessário para os leixonenses voltarem a sorrir.





"O caminho é trabalhar sempre nos limites e acreditar que as coisas, num campeonato muito equilibrado como é este, alteram com facilidade. É importantíssimo que os adeptos apoiem a equipa em todos os momentos. Contamos com eles para, todos juntos, regressarmos às vitórias", afirmou o treinador dos matosinhenses, na antevisão, apelando igualmente ao apoio dos adeptos.O técnico sabe da dificuldade de jogar em Chaves e que o momento de forma da sua equipa não é o melhor, mas o mesmo frisa que já viu melhorias no último jogo, apesar da derrota com o Penafiel."Vamos ter um jogo de elevado grau de dificuldade, frente a um fortíssimo candidato à subida. Pela qualidade dos dois plantéis, vai ser um jogo de qualidade e muito competitivo. Vimos de um ciclo em que os resultados não são os desejados. No entanto, na última jornada, a equipa já deu uma resposta na melhoria da qualidade de jogo apresentada", vincou ainda.O Leixões, 7º classificado da 2ª Liga, com 23 pontos, joga amanhã em casa do Chaves, 5º, com 25 pontos. A partida tem início marcado para as 17h15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, num jogo a contar para a 16ª jornada.