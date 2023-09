Cesar Gomez rescinde com o Leixões um mês depois de ser contratado

O Leixões comunicou, esta quinta-feira, a saída do avançado Cesar Gomez. O espanhol tinha sido apresentado como reforço da formação de Matosinhos a 26 de julho, mas acabou por não se adaptar e abandona os bebés do Mar pouco mais de um mês depois de ter chegado, rescindindo de forma amigável o contrato que ligava as duas partes.Cesar Gomez preparava-se para viver a sua primeira experiência fora do futebol espanhol, onde deverá agora prosseguir a sua carreira.