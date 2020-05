Chipre chama por Vítor Bruno

De saída do Leixões, após uma temporada no clube, Vítor Bruno pode estar prestes a viver a sua segunda experiência no estrangeiro.

De acordo com informação recolhida por Record, o lateral esquerdo, de 30 anos, deve rumar ao Chipre, sendo que o Nea Salamis e o Doxa são os principais interessados em Vítor Bruno. Apesar de ambos os clubes estarem a disputar o ‘play-out’ aquando da interrupção provocada pela pandemia, o facto de o campeonato cipriota ter sido cancelado permite que as duas formações joguem na 1ª divisão na temporada 2020/21.





Com passagem pelo FC Porto na formação, Vítor Bruno representou o Candal, o Ribeirão, o Penafiel e o Leixões enquanto sénior. Em 2015/16, na única experiência fora de portas, o lateral realizou 36 jogos e apontou dois golos ao serviço do Cluj.