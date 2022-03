Christophe chamado à seleção do Burundi

Tal como vem sendo habitual, o médio Christophe foi convocado para a seleção do Burundi. O jogador do Leixões voltou assim a merecer a confiança do selecionador Jimmy Ndayizeye.O camisola 22 dos bebés do Mar é opção para os jogos do Burindi contra o Bahrein e a Libéria. As partidas estão agendadas para os próximos dias 26 e 29, respetivamente.Na presente temporada, Christophe alinhou em 30 encontros ao serviço do Leixões.