Christophe e Jefferson Encada chamados às seleções do Burundi e da Guiné-Bissau

Tal como vem sendo hábito, Jefferson Encada e Christophe foram chamados para os trabalhos das respetivas seleções. Dessa forma, o médio estará ao serviço do Burundi nos próximos dias, ao passo que o extremo estará a trabalhar com a equipa da Guiné-Bissau.Enquanto Christophe foi convocado para os jogos particulares do Burundi frente às Ilhas Comores e a Myanmar, Jefferson Encada assume-se como opção para a Guiné- Bissau nas partidas com a a Guiné-Conacri e o Sudão, a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.Na presente temporada, Christophe soma 13 jogos dispiutados e Jefferson Encada dez.