Christophe e o momento do Leixões: «A equipa está confiante e a ganhar cada vez mais»

Depois da derrota em casa da aflita Académica, o Leixões regressou aos triunfos na receção ao Mafra, num encontro em atraso da 16ª jornada da Liga Sabseg, e Christophe, um dos capitães da turma de Matosinhos, destacou o bom momento que a formação atravessa.





"Neste momento, estamos numa boa fase, a equipa está confiante, a ganhar cada vez mais e acreditamos que vamos fazer uma segunda volta melhor. A vitória contra o Mafra foi uma vitória muito importante para a equipa, porque era um adversário muito complicado. O jogo foi difícil, mas conseguimos ganhar o jogo e conquistar os três pontos que era o mais importante", afirmou o internacional pelo Burundi, antes de fazer a antevisão ao duelo com o Rio Ave, marcado para domingo."O jogo com o Rio Ave também vai ser em casa e muito difícil, mas vamos entrar com tudo para ganhar. Sabemos que o Rio Ave é uma grande equipa, mas demonstramos na primeira volta que estamos preparados para lutar com eles e ganhar o jogo", analisou o médio que, esta época, tem sido muitas vezes integrado na linha de três centrais da equipa orientada por José Mota.O Leixões recebe o Rio Ave no domingo, em jogo da 21ª jornada da Liga Sabseg, pelas 11 horas.