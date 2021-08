Christophe pede apoio dos adeptos para a estreia na Liga Portugal 2

Com estreia marcada na Liga Portugal 2 para terça-feira, o médio Christophe, que capitaneou o Leixões no primeiro encontro oficial da temporada, fez uma curta antevisão ao encontro com o Farense, tendo pedido, em declarações aos canais do clube, o apoio do público da casa.





Queria dizer aos adeptos para nos virem apoiar. Acreditamos que com o apoio dos adeptos vamo-nos sentir confiantes e dar tudo para tentar ganhar o jogo", disse o internacional pelo Burundi, que pediu também paciência aos apoiantes nesta fase inicial da época.Apesar de reconhecer o Farense como "um candidato à súbida", Christophe destacou a vontade de começar bem o campeonato. "Ganhar o jogo é o mais importante e é isso que o grupo quer. O grupo está confiante, trabalhámos bem e acreditamos que vamos fazer um bom jogo", sublinhou.