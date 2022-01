Christophe: «Vamos fazer de tudo para começar o ano com uma vitória»

Apesar das inúmeras baixas provocadas pela Covid-19, por lesões e por castigos, o Leixões continua a preparar o jogo com o Casa Pia. Na antevisão da partida, Christophe deu voz à ambição do grupo."Não competimos há um mês e queremos dar uma boa resposta no jogo com o Casa Pia. Acreditamos que o trabalho está a ser bem feito e que o grupo está confiante. O Casa Pia é uma equipa candidata à subida, mas vamos fazer de tudo para começar o ano com uma vitória", referiu o médio aos meios do clube.O início da partida, que se disputa este domingo, está agendado para as 11 horas.