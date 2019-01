Clóvis reforça agitação do mar

As águas do mercado continuam agitadas para o lado do Estádio do Mar e para o Leixões, que ontem confirmou mais um reforço para o ataque à segunda metade da temporada.

Trata-se de André Clóvis, jovem avançado brasileiro de 21 anos, que se destacou até dezembro ao serviço dos sub-23 do Portimonense, na Liga Revelação, prova na qual é o melhor marcador, com 13 golos em 14 jogos disputados.

O dianteiro chega por empréstimo do Internacional de Porto Alegre, do Brasil, válido até junho de 2020, tendo o emblema leixonense reservado o direito de exercer uma opção de compra no final desse período.

Com a contratação de Clóvis, que se junta a Zé Paulo, Magno e Zackarias Faour, a formação do Mar aumenta para quatro o número de reforços e dá, assim, mais um passo no sentido da minirrevolução prometida por Paulo Lopo, presidente da SAD, aquando do despedimento do técnico Filipe Gouveia.

O líder da sociedade, recorde-se, havia dito que as mudanças se fariam sentir também nos jogadores e que janeiro seria importante para reestruturar o plantel. Um processo que, para já, resultou também nas rescisões por mútuo acordo com Tiago Moreira, Breitner e Kukula.

No entanto, o mês ainda agora começou e poderá haver mais mexidas entretanto, sendo provável a chegada de pelo menos mais um reforço até ao fim do mercado.