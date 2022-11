Clube e SAD assinalam os 115 anos de existência do Leixões

O Leixões Sport Club celebra, esta segunda-feira, dia 28 de novembro, o seu 115.º aniversário, marco histórico assinalado tanto pelo presidente do clube Jorge Moreira, como por André Castro, atual líder da SAD.Nas respetivas mensagens alusivas à data, o dirigente do clube falou numa "casa de valores inegociáveis e intocáveis" e "de sentimentos únicos". Já André Castro lembrou o estatuto da instituição como "referência no panorama desportivo nacional e a maior bandeira desportiva de Matosinhos.""Pouco a pouco a imagem que se forma diante dos olhos torna-se nítida, deslumbrante, vermelha e branca, e viva. Porque só está vivo o que pode ser chamado pelo nome.Parabéns Leixões Sport Club!Em 1907 nasceu aquilo que se pode chamar, muito justamente, um clube popular. Um clube de relações, um clube de sentimentos únicos. Tipicamente um clube de uma relação de paixão que não esmorece nem com o tempo nem com a distância.A sua popularidade seguiu e segue a diáspora e hoje vemo-la bem presente em todo o Mundo! Sempre relacionada com as suas características ecléticas e de clube-escola, tem-se mantido, de forma intemporal, como clube de excelência para a pratica desportiva, desde as idades mais jovens até às mais adultas e de ambos os sexos.Uma CASA de valores inegociáveis e intocáveis – solidariedade, desportivismo, ecletismo, respeito e nobreza.Em suma, um oceano de contentamento e de imenso fervor clubista independentemente de noites de tempestade ou de pescas bonançosas. Integralmente, de acordo com AS SUAS ORIGENS!""Parabéns Leixões SC pelos 115 anos de vida. Neste dia tão especial, expresso a minha gratidão aos sócios fundadores desta enorme instituição e a todos os que, ao longo destes 115 anos, souberam engrandecer e honrar este emblema, uma referência no panorama desportivo nacional e a maior bandeira desportiva de Matosinhos. De agradecimento, mas também de esperança num futuro que, esperamos e desejamos, volte a ser muito risonho. Com muito trabalho e união iremos, todos em conjunto, contornar as tormentas que se têm atravessado no nosso caminho e voltar a ter um Leixões forte, pujante e de mãos dadas com a cidade. Matosinhos tem de ser sinónimo de Leixões e vice-versa.A história do Leixões obriga a quem veste esta camisola, seja em que cargo for, a dignificar o passado e perspetivar um futuro que honre este legado único. A trabalhar com paixão para, diariamente, conquistarmos vitórias que honrem as nossas gentes. Mas que os triunfos que todos ambicionamos não sejam só dentro de campo. É fundamental que fora dele também consigamos mostrar a força e grandeza do Leixões e da nossa cidade. E só todos juntos, a remar na mesma direção, o vamos conseguir. Todos juntos somos um, o Leixões.Parabéns a todos os leixonenses. Aos de ontem, de hoje e aos de amanhã. Um legado que honra, orgulha e apaixona as nossas gentes. Assim é o Leixões."