Clube e SAD do Leixões destacam união após sessão de esclarecimento

Tal como estava previsto, a SAD do Leixões realizou este sábado, no auditório da EB 2,3 de Matosinhos, uma sessão de esclarecimento para informar sócios e simpatizantes do clube sobre o trabalho que está a ser desenvolvido. A reunião contou com cerca de 90 pessoas na audiência e teve André Castro, presidente da SAD, e Jorge Moreira, presidente do clube, lado a lado.No final da sessão, que durou mais de duas horas e apenas terminou quando todas as perguntas foram respondidas, André Castro sublinhou a importância desta iniciativa. "É importante que os sócios e adeptos percebam verdadeiramente o porquê das coisas. Esta sessão serviu para isso mesmo. É fundamental clarificar as pessoas, sempre com o objetivo de unir. Todos juntos, e só dessa forma, poderemos colocar o Leixões no lugar que merece. Sempre tivemos e vamos ter abertura para falar com toda a gente. Aqui, o importante é sempre o Leixões. E hoje o Leixões saiu a ganhar", indicou.Pela mesma ideia alinhou Jorge Moreira, presidente do clube. "Foi uma sessão esclarecedora. Foi emotiva, com vivacidade, mas esclarecedora. Este é um caminho que temos de percorrer juntos. Saíram todos a ganhar, fundamentalmente o Leixões", afirmou.