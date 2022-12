Cobiça a Ben Traoré aumenta de tom e saída em janeiro é provável

Um dos principais ativos do plantel do Leixões, Ben Traoré, de 22 anos, está a ser muito cobiçado e a saída já neste mercado de janeiro é um cenário cada vez mais provável. A cumprir a segunda época no Estádio do Mar, o médio tem clubes da 1.ª Liga e de França no seu encalço e o assédio ao costa-marfinense deverá mesmo resultar numa transferência para outras paragens.Relembre-se que Ben Traoré renovou, em agosto, com o Leixões, ficando com um vínculo válido até 2025. Nesse sentido, apesar da sua saída representar uma perda importante para o plantel às ordens de Vítor Martins, uma venda garantirá um encaixe financeiro significativo para os cofres da turma de Matosinhos.Esta época, embora tenha falhado alguns jogos por lesão, o médio já leva 15 jogos, 13 dos quais na condição de titular. No total, Ben Traoré tem 43 partidas ao serviço do Leixões, tendo faturado por três vezes e somado uma assistência.