Contas do Leixões aprovadas e preocupação com Estádio do Mar

Pela primeira vez na última década, as contas do Leixões foram aprovadas em AG, que decorreu no Auditório da Escola EB 2.3 de Matosinhos com os sócios do clube a lotarem o espaço, o qual cumpriu com todas as regras e exigências decorrentes da pandemia.





Da ordem trabalho constou apresentação, discussão e votação dos relatórios de gestão época 2018/2019 e 2019/2020. Nos 30 minutos finais da sessão, os associados mostraram alguma inquietação com o futuro do Estádio do Mar, o qual se encontra cercado de obras