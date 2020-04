Convívio com a família e 'Friends' entre os 'hobbies' de João Graça

Como tem sido habitual neste período de isolamento social, o Leixões tem publicado nas redes sociais as diferentes formas dos seus jogadores ocuparem os seus dias, para além do trabalho individual para manter a forma física.





Nesta segunda-feira, foi a vez de João Graça. O médio, que conta com 22 jogos e três golos com a camisola leixonense, tem aproveitado o tempo para o convívio com a família, para ver as séries 'Friends' e 'Peaky Blinders', bem como para aprimorar as suas capacidades no FIFA 20.