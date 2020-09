Daniel Cifuentes a caminho do Leixões

A avaliar pelo que avança a imprensa colombiana, Daniel Cifuentes poderá ser o próximo reforço para a defesa do Leixões. O central, de 21 anos, alinha no America Cali e tem a expectativa de que as negociações para mudar-se para o futebol europeu cheguem a bom porto para, até à próxima semana, poder viajar com destino a Portugal.