Danrlei reforça defesa do Leixões

Danrlei, central brasileiro de 28 anos, é a mais recente contratação do Leixões para a nova temporada. O jogador representou a Sanjoanense, onde foi um dos destaques na Liga 3."Identifico-me muito com o Leixões. É feito por um povo lutador, trabalhador e tem um estádio com uma energia diferente. Aqui, a bancada tem peso e quem veste esta camisola tem de lutar sempre nos limites. Sou um jogador com alma e que nunca desiste. Vou dar tudo pelos ideais do clube", referiu Danrlei, que assinou por duas temporadas.