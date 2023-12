Danrlei Santos e o regresso a Matosinhos: «Só pensamos em voltar às vitórias

O Leixões conseguiu trazer pontos das duas deslocações aos recintos da U. Leiria e do Torreense (dois empates), adivinhando-se jornadas difíceis para os 'bebés do mar'. Nesse sentido, Danrlei Santos abordou o regresso ao Estádio do Mar, para defrontar o Feirense, com positividade."Regressamos a casa após dois jogos seguidos a pontuar fora e só pensamos em voltar às vitórias. A equipa está a trabalhar bem e a demonstrar que se bate de igual com qualquer adversário. Só precisamos de melhorar um ou outro pormenor para transformar as oportunidades criadas em golos", disse o central brasileiro que, juntamente com Rafael Silva e Léo Bolgado, tem integrado o trio escolhido por Pedro Ribeiro para defender as redes de Ricardo Ribeiro nas últimas partidas.Contudo, o defesa, de 29 anos, lembrou o jogo anterior com os fogaceiros, relativo à Taça da Liga, onde os leixonenses conquistaram a vitória recorrendo aos penáltis. "Defrontámos o Feirense no arranque da Allianz Cup, mas será um jogo totalmente diferente. É um adversário complicado e que nos colocará à prova em todos os momentos", refletiu, vincando que a formação de Ricardo Sousa provocará "90 minutos muito duros e intensos", exigindo a máxima concentração da turma de Matosinhos."Queremos muito oferecer os três pontos aos nossos adeptos e contribuir da melhor forma à causa da Maria Flor", acrescentou Danrlei Santos, fazendoO Leixões recebe este sábado o Feirense no Estádio do Mar, em jogo da 13.ª Jornada da Liga Sabseg, pelas 15h30.