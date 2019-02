Derick antevê visita a Faro: «Estamos bem e vamos para ganhar»

O Leixões visita o reduto do Farense, este sábado, em partida a contar para a 21.ª jornada da 2ª Liga, um duelo que Derick, lateral-esquerdo da turma do Mar, quer vencer, apesar das dificuldades antecipadas."A equipa está bem preparada, temos 4 vitórias nos ultimos 6 jogos e estamos a trabalhar bem, assimilando bem as ideias e vamos a Faro à procura dos 3 pontos. Sabemos que é um campo difícil, mas jogamos todos os jogos para ganhar. Não há jogos fáceis, todos são dificéis, mas a equipa está muito forte e vamos quebrar a tradição e vamos para ganhar", começou por dizer o defensor, que espera ter algum apoio nas bancadas."Em todo o lado acredito que os adeptos vão estar lá, são incríveis, são o nosso 12.º jogador. Estão sempre em todo o lado e creio que vão estar lá a apoiar-nos", frisou.Questionado sobre a luta com Stéphane no lado esquerdo da defesa, Derick confessou ter uma boa relação com o concorrente direto. "O Stephane é muito bom jogador. Eu também estou bem. Eu aceito quando ele joga, ele aceita quando eu jogo e um ou outro cumpre sempre. Estamos aqui todos para audar e sendo eu ou ele vamos jogar sempre para ganhar", concluiu.