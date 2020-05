Derick: «Quero cumprir o contrato com o Leixões até ao fim»

Figura de destaque na temporada do Leixões, Derick Poloni tem sido associado com alguma frequência a clubes de patamares mais elevados. Apesar disso, em entrevista à Rádio Cidade de Matosinhos, o brasileiro demonstrou vontade de continuar a envergar a camisola dos bebés do Mar.





"Tenho mais dois anos de contrato com o Leixões e quero cumpri-lo até ao fim. Para já, o meu objetivo é ajudar o Leixões. Sei que tenho propostas, mas isso é uma questão para depois o presidente resolver com o meu empresário", afirmou o jogador de 26 anos.Em relação à continuidade de Derick, Paulo Lopo também se pronunciou. "O Derick tem contrato e espero que continue Se não continuar, é sinal que a vida dele melhorará e também ficamos felizes com isso porque gostamos muito dele", explicou o líder da SAD.