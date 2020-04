Derick soma interessados na 1ª Liga

As competições até podem estar suspensas, mas a verdade é que alguns clubes já começam a procurar reforços para a temporada 2020/21. Figura de destaque na equipa do Leixões, Derick tem despertado interesse junto de clubes da 1ª Liga.





O facto de o jogador de 26 anos ter uma cláusula de rescisão de dois milhões de euros pode afastar potenciais interessados, no entanto, existe um acordo entre o clube e o jogador que pode facilitar uma possível saída. Os bebés do mar estão dispostos a deixar sair o brasileiro por um valor inferior à cláusula, isto desde que a situação seja benéfica para ambas as partes.A cumprir a sua terceira temporada no conjunto de Matosinhos, Derick é o jogador do plantel com mais jogos disputados em 2019/20 (28). Nesse período, o lateral apontou um golo.