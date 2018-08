Continuar a ler

A equipa da casa ampliou a vantagem aos 64 minutos, numa conclusão de Camará, antes de Matheus (79), reduzir para a formação orientada por Filipe Gouveia, resultado com que se chegou ao final da partida.



O Leixões, da 2.ª Liga, foi este domingo derrotado pelo Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, por 3-2 em jogo de preparação disputado naquela localidade do concelho de Santa Maria da Feira.Na partida que serviu de apresentação da equipa do Campeonato de Portugal, a formação de Matosinhos adiantou-se no marcador logo ao segundo minuto, numa conclusão de Ricardo Barros, mas dois golos em 13 minutos dos locais, por Betinho, aos 22, e por Carvalho, aos 35, ditaram o resultado ao intervalo.

Autor: Lusa