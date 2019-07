Derrota frente à equipa sub-23 em jogo de preparação

O Leixões, da 2.ª Liga, perdeu por 1-0 com a formação sub-23, no segundo jogo de preparação que a equipa de Carlos Pinto disputou esta quarta-feira.





Em partida disputada no Estádio do Mar e depois de durante a manhã ter vencido por 1-0 na visita ao Famalicão, da Liga NOS, a formação principal foi surpreendida pelos sub-23, que, através de uma grande penalidade convertida por Chidera ainda na primeira parte, ganharam o duelo.A semana de trabalho do Leixões vai concluir-se na sexta-feira à noite com a receção ao Santa Clara, da Liga NOS, naquele que será o jogo de apresentação do plantel principal do emblema nortenho.