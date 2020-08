Diogo Gomes e a promoção à equipa principal do Leixões: «É um sonho tornado realidade»

A pré-época do Leixões ficou marcada pela promoção de Diogo Gomes, jovem médio de apenas 19 anos, à equipa principal dos matosinhenses. Em declarações aos meios oficiais do clube, o jogador não escondeu a sua satisfação pelo passo dado.





"Estou feliz, sinto que o meu trabalho foi recompensado. Já estou há muito tempo no Leixões e fico feliz por começar a integrar os trabalhos da equipa sénior e espero ser aposta. No ano passado estive nos sub-23 e isso serviu de aprendizagem, tendo em conta que era o meu primeiro ano de sénior e agora sinto que posso fazer parte da equipa principal", começou por explicar.Assumindo que foi muito bem pelo restante plantel, Diogo Gomes recordou ainda a sua caminhada no Leixões, único emblema que conheceu na carreira: "Desde os 8 anos que jogo no Leixões e sempre quis chegar à equipa principal. Está a ser um sonho tornado realidade".