Diogo Gomes: «Temos tudo para dar continuidade à boa fase que estamos a viver»

O Leixões continua a preparar a receção ao Estoril com o objetivo de regressar às vitórias, isto numa altura em que a equipa não vence há quatro jornadas. Apesar de os canarinhos estarem nos lugares cimeiros da tabela, Diogo Gomes revelou um discurso ambicioso na antevisão da partida.





"Vai ser um jogo muito difícil, sabemos que o Estoril é um candidato ao título e à subida. No entanto, vamos jogar em casa, onde temos tido bons resultados, e penso que temos tudo para dar continuidade à boa fase que estamos a viver. A equipa está a passar um bom momento, temos pontuado e isso é o mais importante. Estamos melhores na tabela e queremos continuar a levar o Leixões lá para cima", começou por dizer o médio.Diogo Gomes voltou recentemente à ação depois de uma lesão grave, mas a situação parece estar já completamente ultrapassada pelo jovem: "O mais importante é ter recuperado bem da lesão e já estar a treinar. Quer continuar a trabalhar bem para, quando o míster assim o entender, estar disponível".O apito inicial do encontro em os matosinhenses e o Estoril está marcado para as 11h15 deste domingo.