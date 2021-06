Diogo Gomes vive um sonho no Leixões

Diogo Gomes foi a face mais visível da aposta do Leixões em jovens da formação. Depois de ter começado a época nos sub-23, o polivalente jogador – que pode atuar como médio-defensivo e defesa-central – fixou-se na equipa principal, onde realizou 13 partidas. Apesar do bom percurso, o jovem, de 20 anos, não quer ficar por aqui.





“Realizei um sonho de menino ao jogar pela equipa principal, estou no Leixões desde os sete anos e sempre quis jogar nos seniores. Foi uma época de grande aprendizagem e vou continuar a trabalhar nos limites para ser opção, ajudar o Leixões e dar alegrias aos melhores adeptos do Mundo”, referiu Diogo Gomes aos meios oficiais do clube matosinhense.