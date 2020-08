Diogo Leitão e Kikuchi de saída do Leixões

Diogo Leitão e Yoshiaki Kikuchi não vão fazer parte do plantel do Leixões para a temporada 2020/21. Os dois jogadores não seguiram viagem com para o estágio em Fornos de Algodres e estão assim de saída do clube matosinhense.





Enquanto o primeiro deve seguir por empréstimo para o Estrela da Amadora, o segundo pode rescindir ou ser também cedido. Na temporada passada, Diogo Leitão apontou dois golos em 26 partidas pelos sub-23 do Leixões. Por seu lado, Kikuchi foi utilizado na equipa principal e nos sub-23 na primeira metade da época e esteve cedido ao Bragança a partir de janeiro.Noutro âmbito, a imprensa brasileira avançou que Matheus Alves, médio do Flamengo que iria reforçar o Leixões, teve problemas com o passaporte e só chegará a Matosinhos no mercado de inverno