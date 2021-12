Diogo Leitão e o jogo com o Nacional: «Queremos quebrar a tradição»

Depois do regresso às vitórias na última jornada, o Leixões vai tentar fazer o que nunca conseguiu e alcançar a primeira vitória frente ao Nacional, na Madeira, no jogo deste sábado. Diogo Leitão, médio de 23 anos, foi a voz da ambição da turma de José Mota, salientando também a importância do regresso às vitórias na última jornada."Nós estávamos a precisar [de vitórias]. Já tínhamos feito por isso nos últimos jogos, mas conseguimos com muita determinação os três pontos no último jogo. Temos de dar continuidade a isso", começou por dizer, aos canais do clube, antes de prosseguir: "Sabemos que o Leixões não tem um saldo positivo na Madeira, mas queremos quebrar a tradição e conseguir a primeira vitória. Toda a gente sabe que é difícil jogar na Madeira, mas vamos fazer tudo para conseguir os três pontos. O Nacional tem uma boa equipa, mas queremos conquistar os três pontos e subir na tabela classificativa".O duelo entre Leixões e Nacional, alusivo à 15ª jornada da Liga Sabseg, está marcado para sábado, às 15h30.