Diogo Leitão: «Estou desejoso de dar alegrias aos adeptos do Leixões»

Depois de um ano ao serviço do Estrela da Amadora por empréstimo do Leixões, Diogo Leitão está de volta ao Estádio do Mar e não esconde a sua satisfação pela forma como o início de época está a decorrer.





"Tivemos duas semanas de muito trabalho, duras e intensas. Temos de fazer grandes sacrifícios para, mais tarde, conseguirmos os resultados que todos queremos. O plantel está a dar uma boa resposta ao que é solicitado pela equipa técnica. Estou em casa, com um grupo fantástico, e desejoso de dar alegrias aos adeptos do Leixões", referiu o médio aos meios oficiais do clube.Após o regresso a Matosinhos, o jovem, de 22 anos, renovou com o clube até 2023.